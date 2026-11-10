Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 11 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 28; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 11 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:54 y se pone a las 19:41.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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