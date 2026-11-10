El marido de Valeria Mazza habló sobre la carpa VIP en la misa del papa León XIV

El empresario y marido de la modelo Valeria Mazza, Alejandro Gravier, se refirió a la polémica por la “carpa VIP” en la que se decenas de invitados durante la primera misa del papa León XIV en la Argentina, celebrada este lunes. Al respecto, Gravier dijo que es “imposible rechazar una invitación así”.

El empresario se refirió al sector donde fueron invitados distintos funcionarios públicos y celebrities (como Yanina Latorre, Flor de la V y Analía Franchín) a quienes les ofrecieron un servicio de catering y un espacio preferencial frente al escenario. Ante múltiples cuestionamientos que consideraron esta diferenciación como un privilegio o exceso, Alejandro Gravier dio detalles sobre como llegó allí y su visión al respecto.

La foto que compartió Valeria Mazza, junto a Gravier, en sus redes

“A nosotros nos invitan y vos aceptás una invitación, así que te diría que cuando a vos te invitan lo vivís con emoción. Es casi imposible rechazar una invitación así, a una misa del Papa”, señaló el empresario sobre como decidieron concurrir, en conversación con Radio La Red. Según detalló, ambos llegaron a las 7.30 de la mañana, caminaron por las inmediaciones y estuvieron tres horas bajo el sol hasta ubicarse en los lugares asignados por el protocolo oficial.

En relación con los cuestionamientos al sector donde estaba el catering, el invitado se desmarcó de quienes fueron a esa zona restringida. “No te puedo decir porque yo no entré a esa parte; nosotros justo cuando entramos nos enganchamos con otra gente y después nos fuimos al lugar porque a las 9 te decían que tenías que estar sentado”, afirmó.

Las imágenes compartidas por Valeria Mazza desde el evento

En cambio, se refirió con mayor profundidad al contenido del mensaje pronunciado por León XIV durante la homilía. Destacó especialmente la centralidad que le dio a la familia como pilar social, el valor del trabajo en la dignidad humana y la mención explícita sobre el rol de la inteligencia artificial, al remarcar que esta tecnología debe ubicarse “al servicio del trabajo de las personas y no sacarles el trabajo”.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, también fue consultado en conversación con la misma emisora sobre lo ocurrido en ese sector. Ante esto, el mandatario reflexionó: “Revisando todo lo que se hizo, en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”.

Por otro lado, el diputado Esteban Paulón presentó un pedido formal de informes para que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno concurran al Congreso a brindar explicaciones sobre los criterios de armado y financiamiento de las áreas preferenciales destinadas a funcionarios e invitados especiales.