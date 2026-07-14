Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 15 de julio, la temperatura rondará entre 9 y 18; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 15 de julio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:09 y se pone a las 18:11.
Pronóstico del tiempo en Junín para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..