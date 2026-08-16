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Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 17 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 15; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Junín para el 17 de agosto
El pronóstico del tiempo para Junín para el 17 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 17 de agosto el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:42 y se pone a las 18:33.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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