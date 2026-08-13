LA NACION

Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 14 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 13; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para La Plata para el 14 de agosto
El pronóstico del tiempo para La Plata para el 14 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 14 de agosto el cielo estará cubierto por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:34 y se pone a las 18:19.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. El inesperado aeropuerto que se convirtió en el más transitado del mundo y las claves de su ascenso
    1

    Un aeropuerto de Incheon desplazó a los grandes hubs y se convirtió en el más transitado del mundo

  2. Nicole Kidman se sinceró sobre su divorcio de Keith Urban y reveló el sacrificio que hubiera hecho por Tom Cruise
    2

    Nicole Kidman se sinceró sobre su divorcio de Keith Urban y reveló el sacrificio que hubiera hecho por Tom Cruise

  3. El dramático asedio a unas familias palestinas provoca una inusual condena de EE.UU. contra Israel
    3

    Colonos israelíes asedian a familias palestinas en Cisjordania y provocan una inusual condena de EE.UU.

  4. La referencia a una famosa numeróloga que hizo el femicida de Villa Devoto
    4

    “Esa Pitty le cambió la personalidad”: la referencia que hizo el femicida de Villa Devoto a una famosa numeróloga