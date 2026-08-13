“Esa Pitty le cambió la personalidad”: la referencia que hizo el femicida de Villa Devoto a una famosa numeróloga

Su apodo, “Pitty la numeróloga”, se hizo conocido para la opinión pública en 2023, cuando se informó que había sido contratada por la entonces presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, para dar sesiones de coaching. Verónica Asad volvió a ser noticia en las últimas horas cuando se supo que había sido nombrada en una carta manuscrita por Walter Verón, el femicida de Villa Devoto.

Verón mató a puñaladas a su esposa, Romina María de los Ángeles Calvo, de 40 años. Antes dejó escrita una carta dirigida a sus hijos, un joven de 21 y una niña de 8. Después, con el mismo cuchillo con el que asesinó a su mujer, intentó quitarse la vida. Está internado en gravísimo estado y en condición de detenido.

“Esa Pitty le cambió toda su personalidad”, dijo Verón en su manuscrito, que fue secuestrado por el personal de la Policía de la Ciudad que llegó a la escena del crimen, un PH situado en Pedro Morán al 5200.

Fuentes judiciales no descartaron que “Pitty la numeróloga” quede bajo investigación.

El juez nacional y correccional Darío Bonanno, a cargo de la investigación del femicidio de Calvo, tiene certificado que Asad se encuentra bajo investigación judicial tras una denuncia por presuntamente aprovecharse de personas en situación de vulnerabilidad para despojarlas de sus bienes

Los uniformados llegaron al lugar a instancias de una llamada al 911 que hizo el hijo de la víctima después de que su hermana menor le avisara que su padre estaba acuchillando a su madre.

“Era una persona espectacular. No podíamos creer lo buena persona que era y el talento que tenía”, sostuvo “Pitty la numeróloga” sobre la víctima en una entrevista con el canal TN.

Asad contó que Calvo “era dueña de uno de los locales” de su marca Pitty Velas, donde se venden esencias y velas. La víctima estaba a cargo de una franquicia y quería abrir otro negocio más cerca de su casa, explicó la famosa numeróloga.

La Policía de la Ciudad en la escena del crimen Fabián Marelli

Hoy a la mañana, antes de las 7, Pitty recibió una llamada del hijo de la víctima. “Mi mamá no va a poder ir a trabajar. Papá mató a mamá”, le dijo el joven.

“Me quería morir”, dijo Pitty en la citada entrevista respecto de cómo había recibido la noticia.

Además de hablar de Pitty, el femicida sostuvo: “Quiero decir lo que siento. Estoy muy cansado de esta injusticia que estoy pasando. Trabajé tanto por ella y por mis hijos. No la aguanto más”.

Según pudo saber LA NACION de fuentes policiales, a las 6.50 ingresó un llamado al 911 en el que un joven de 21 años afirmó que su padre había matado a su madre y que luego se había ido del PH. Agregó que dormía cuando su hermana de ocho años lo despertó y le contó lo sucedido. Un móvil del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató la muerte de la víctima al llegar al lugar.

Según confirmó el titular del SAME, el doctor Alberto Crescenti, la mujer tenía múltiples heridas de arma blanca en el cuello y en el abdomen y murió en el acto por una “importante hemorragia”. Hoy mismo le harán la autopsia.

El femicida fue arrestado por la Policía de la Ciudad a unos 200 metros de la escena del crimen. Tenía, a simple vista, una importante herida cortante en su cuello. Fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde quedó internado en gravísimo estado. “Tenía heridas de arma blanca autoinfligidas en el cuello, el fémur y el abdomen”, agregó Crescenti.

El juez Bonanno intenta reconstruir la relación entre víctima y victimario a partir de las declaraciones de testigos y de la información que pueda surgir de los teléfonos celulares secuestrados por el personal policial en la escena del crimen.

Según explicaron fuentes del caso, parte de la misiva que dejó el femicida está escrita en letra cursiva y varios párrafos en letra de imprenta.

Además de aquellas primeras frases, en una parte de la carta el homicida escribió, en referencia a la víctima: “Siempre me recagó con todo”.

El agresor también sostuvo: “Me quiere fuera de la casa. La gente no sabe lo que yo trabajé por todos”.

Verón, según los voceros consultados, también hizo referencia a una serie de deudas “que ella generó y se están pagando un poco”.

También hizo referencia a un dinero que se había obtenido con la venta de una propiedad. “Y ahora quiere vivir la vida sin mí”, agregó, antes de insultar a la víctima: “Es una hija de puta”.

Por último, se despidió de sus hijos. “Los amo hasta siempre. Papá”, escribió.