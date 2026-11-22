Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 23 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 15 y 27; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 23 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:34 y se pone a las 19:42.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día