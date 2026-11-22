Franco Colapinto protagonizó una gran jornada en el Gran Premio de Las Vegas de este domingo. Además de quedar en el sexto puesto y obtener ocho puntos para la escudería Alpine —igualando su mejor resultado hasta el momento—, el piloto argentino realizó una impresionante maniobra para adelantar de una vez a los dos autos de McLaren.

Tras largar en el noveno lugar, Colapinto superó rápidamente a su compañero Pierre Gasly y continuó su recorrido por el circuito callejero. Poco después del comienzo, cuando iba apenas por la vuelta 12, aprovechó un curva y el comienzo de la recta principal para arrinconar a los monoplazas de Lando Norris y Oscar Piastri, sobrepasarlos con una sola maniobra y ganar así dos posiciones.

La adelantada de Colapinto en el GP de Las Vegas

Más tarde, los McLaren lograron recuperar su posición frente al piloto de Alpine. La carrera finalizó con Max Verstappen liderando el podio, seguido por Norris a solamente 639 milésimas y Piastri en tercer lugar.

“No sé bien qué pasó al principio con las (gomas) blandas. No tenía nada de grip (agarre). En las primeras 5 vueltas iba para atrás, bloqueando mucho, patinando... Tenía cero, cero grip. Comparado con los demás iba muy mal. Y cuando empiezan a pasarme en las rectas, con la energía, es complicado, porque es como un tren que empieza a pasar y uno pasa con ellos”, reflexionó el pilarense tras el resultado de la carrera.

La adelantada de Colapinto

Y añadió: “Creo que fue una carrera larga, divertida para los fanáticos, divertida para ver. Estoy contento, obviamente, con los puntos; contento con el puesto 6, el puesto 5 de Pierre... Los dos autos en los puntos. Muy positivo. Contento con eso. Seguiremos trabajando para las próximas dos, pero fue lindo. Es lindo haber peleado con los equipos de adelante, con [Charles] Leclerc... Es complicado cuando los Ferrari tienen mucha energía en una parte de la pista y menos en otra. Me pasaban pero después perdían los dos mucho tiempo”.

Con los 8 puntos obtenidos en Las Vegas, Colapinto acumula ahora 35 y se mantiene 12º en el Mundial de Pilotos, pero mucho más cerca del 11º, Arvid Lindblad, que reúne 38. En tanto, por los 18 que consiguieron el argentino y Gasly, Alpine se aproxima a Racing Bulls: con 87 unidades, está 27 atrás de su rival directo, que posee 114.

“Fue divertida para ver, imagino. Hay que esperar a ver si penalizan a alguien, también. Creo que se tocaron bastante con [Isack] Hadjar, y los McLaren en bandera amarilla... Hay que ver, hay que esperar un poco. En general fue una linda carrera. Es lindo haber peleado con los equipos de adelante. Eso es lo que me llevo es eso: haber competido con ellos. Buena experiencia y buenos puntos”, cerró Colapinto.

Colapinto quedó en el sexto lugar de la carrera CLIVE ROSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los resultados del GP de Las Vegas