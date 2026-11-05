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Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 6 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 15 y 23; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para La Plata para el 6 de noviembre
El pronóstico del tiempo para La Plata para el 6 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 6 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:45 y se pone a las 19:25.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

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