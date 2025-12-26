Los residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pueden conocer el anticipo de cómo estará el tiempo en la Ciudad y si llueve este sábado 27 de diciembre en Buenos Aires con la información que proporciona el SMN (Servicio Meteorológico Nacional).

El pronóstico del tiempo para este sábado 27 de diciembre en CABA Archivo

El organismo nacional muestra las proyecciones para el último fin de semana de diciembre, con el detalle de las temperaturas mínimas y máximas, la nubosidad, el porcentaje de precipitaciones y la dirección de los vientos y su velocidad.

¿Llueve este sábado 27 de diciembre en Buenos Aires?

Las previsiones del SMN indican que este sábado 27 de diciembre habrá chaparrones a la madrugada y la tarde, y el cielo se presentará mayormente nublado por la mañana. La temperatura mínima esperada es de 25 °C y la máxima de 35 °C.

Habrá vientos leves del noreste y suroeste, que tendrán una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Las probabilidades de precipitaciones se ubican en un rango que va del 10% al 40%.

Cómo estará el tiempo el domingo 28 de diciembre en CABA

El domingo se presentará con el cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La temperatura más baja de la jornada será de 22 °C y la máxima llegará a los 32 °C. Durante el día, el viento soplará levemente desde el noreste, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

No hay previsiones de lluvias para el domingo 28 de diciembre Rodrigo Néspolo / LA NACION - Archivo

Cómo seguirá el tiempo en la semana en CABA

El pronóstico del tiempo para la semana en Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica lo siguiente: