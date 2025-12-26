¿Llueve este sábado 27 de diciembre en Buenos Aires?
Las previsiones meteorológicas para el último fin de semana del año en la Ciudad; cuáles serán las temperaturas máximas
- 3 minutos de lectura'
Los residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pueden conocer el anticipo de cómo estará el tiempo en la Ciudad y si llueve este sábado 27 de diciembre en Buenos Aires con la información que proporciona el SMN (Servicio Meteorológico Nacional).
El organismo nacional muestra las proyecciones para el último fin de semana de diciembre, con el detalle de las temperaturas mínimas y máximas, la nubosidad, el porcentaje de precipitaciones y la dirección de los vientos y su velocidad.
¿Llueve este sábado 27 de diciembre en Buenos Aires?
Las previsiones del SMN indican que este sábado 27 de diciembre habrá chaparrones a la madrugada y la tarde, y el cielo se presentará mayormente nublado por la mañana. La temperatura mínima esperada es de 25 °C y la máxima de 35 °C.
Habrá vientos leves del noreste y suroeste, que tendrán una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Las probabilidades de precipitaciones se ubican en un rango que va del 10% al 40%.
Cómo estará el tiempo el domingo 28 de diciembre en CABA
El domingo se presentará con el cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La temperatura más baja de la jornada será de 22 °C y la máxima llegará a los 32 °C. Durante el día, el viento soplará levemente desde el noreste, con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora.
Cómo seguirá el tiempo en la semana en CABA
El pronóstico del tiempo para la semana en Ciudad Autónoma de Buenos Aires indica lo siguiente:
- Lunes 29 de diciembre: se espera una jornada con cielo algo nublado por la mañana, y parcialmente nublado por la tarde. Se estima una temperatura mínima de 24 °C y una máxima de 34 °C. En la jornada el viento soplará desde los sectores oeste y este, con una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. No hay previsiones de lluvia para este día.
- Martes 30 de diciembre: la mañana se presentará con el cielo algo nublado, y parcialmente nublado por la tarde. La mínima será de 24 °C y la máxima de 37°. El viento será leve y provendrá del noroeste y el oeste, con una velocidad de entre 13 y 31 kilómetros por hora. Sin probabilidades de lluvias.
- Miércoles 31 de diciembre: el día se presentará con cielo algo nublado, y parcialmente nublado por la tarde. La mínima del día se ubicará en los 26 °C y la máxima llegará a los 37 °C. Habrá viento del noroeste, por la mañana, y del oeste, por la tarde, con una velocidad que oscilará entre 13 y 22 kilómetros por hora.
- Jueves 1 de enero: El cielo se presentará parcialmente nublado, entre la mañana y la tarde. La temperatura mínima se ubicará en los 22 °C y la máxima en los 29 °C. El viento soplará del suroeste y este, y no se presentan chances de precipitaciones.
Otras noticias de Clima
Infernal. Llega la primera ola de calor a Buenos Aires: hasta cuándo dura el fenómeno, según el último informe del SMN
Clima extremo. Fuertes tormentas azotan California: inundaciones, deslizamientos y al menos dos muertos
Pronóstico extendido. Cómo sigue el clima en California y las principales alertas para este viernes 26 de diciembre y el fin de semana
- 1
Sigue grave la niña de 12 años que recibió una bala perdida en Morón durante los festejos por Navidad
- 2
Los municipios más buscados para mudarse cerca de CABA
- 3
Quién es Enzo Fullone, el empresario que juró como senador de LLA en reemplazo de Lorena Villaverde
- 4
Cómo fue el ataque de Estados Unidos contra Estado Islámico en Nigeria