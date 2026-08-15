A los siete años debutó en cine, ocultó que era hijo de un actor famoso y Nolan le dio la gran oportunidad de su vida

John David Washington. ¿Algo en el nombre resulta familiar? Probablemente sí. No solo es el apellido del primer presidente de los Estados Unidos, sino también el de una estrella de Hollywood: Denzel Washington. El protagonista de esta historia es, justamente, su hijo mayor, un joven que, si bien amaba la actuación, intentó con todas sus fuerzas alejarse de la fama con la que creció y establecer una carrera como jugador de fútbol americano. Pero, aunque hizo todo lo posible por forjar su propio camino, dio el volantazo y terminó trabajando bajo la directiva de Christopher Nolan, compartiendo elenco con Christian Bale y Robert De Niro; y hasta con una nominación al Globo de Oro.

Nacido en Los Ángeles, California, el 28 de julio de 1984, John David supo desde pequeño que su padre era una estrella y que, si salían a la calle, más de uno se acercaría a saludarlo y le pediría una foto. Con siete años hizo una participación en Malcolm X, película que marcó un punto de quiebre en la carrera de Denzel, e incluso lo llevó a su padre a ganar su segundo premio Oscar, el primero como actor principal. “Fue él quien realmente insistió en que hiciera Día de entrenamiento (Training Day). Me decía: ‘¡Porque nunca hiciste nada parecido!’”, reveló Denzel en una entrevista con Female.

John David es el hijo mayor de Denzel y Pauletta Washington

Aunque anhelaba seguir sus pasos, su deseo de forjar su propia identidad fue más fuerte. Así fue como encontró un refugio en el fútbol americano y consideró que allí nadie pensaría que las cosas fueron más fáciles para él porque tenía un padre famoso. Incluso, como sentía tanta presión por su apellido, para que no lo trataran diferente, llegó a decir que su padre era obrero o estaba preso.

David John jugó profesionalmente al fútbol americano (Foto: Instagram @johndavidwashington)

Tras graduarse de la Universidad Morehouse College de Atlanta, en 2006 fue fichado por St. Louis Rams, equipo de la National Football League, pero no logró despegar. También jugó para Sacramento Mountain Lions y en 2012 una lesión en el tendón de Aquiles cuando tenía 29 años y jugaba para California Redwoods terminó con su carrera. “Las conmociones cerebrales, las costillas rotas, las hernias y los meniscos desgarrados fueron consecuencia de mi necesidad de independencia. Yo quería tener mi propio nombre y ese fue el precio que pagué”, sostuvo Washington en diálogo con La Vanguardia. Pero de todo se aprende y esta experiencia lo ayudó a lidiar con los rechazos y las frustraciones, algo que probó aplicar en su nueva etapa.

John David Washington, el hijo de una estrella del cine que encontró su lugar en Hollywood (Foto: Instagram @johnd.washington)

Una llamada telefónica y un regreso triunfal a Hollywood

Cuando le tocó barajar y dar de nuevo, John David volvió a su primer amor: la actuación. Inesperadamente, su formación en arte y deporte hizo que HBO, que buscaba a un exjugador de fútbol americano para la serie Ballers, lo llamara. Entre 2015 y 2019 se puso en la piel de Ricky Jerret y trabajó codo a codo con Dwayne Johnson.

Denzel Washington decidió ser un actor de reparto en la vida de su primogénito, acompañándole y dándole su apoyo, pero dejando que su hijo debatiera sobre trabajo con su madre, Pauletta Washington. “Me siento muy afortunado de tener un padre que me mostró el camino. La verdad es que yo quise hacer esto desde que lo vi actuar en el Shakespeare en el parque, en Nueva York, cuando yo tenía cinco años. Vi cómo se transformaba ante mis ojos, dejaba de ser mi padre y se convertía en un personaje. Desde entonces soñé con hacer lo mismo”, aseguró John.

"Me siento muy afortunado de tener un padre que me mostró el camino", sostuvo John David Washington en brazos (Foto: Instagram @johndavidwashington)

Y como dice el dicho: “Uno nunca sabe quién está mirando”. Spike Lee, el mismo que lo dirigió en Malcolm X cuando tenía siete años, lo convocó para protagonizar El infiltrado del KKKlan (BlacKkKlansman) y ponerse en la piel de Ron Stallworth, un policía negro de Colorado Springs que se infiltraba en el Ku Klux Klan local. Compartió elenco con Adam Driver y la película estrenada en 2018 no solo tuvo varias nominaciones al Oscar, sino que, por su actuación, lo nominaron al Globo de Oro en la categoría de actor principal de drama.

Adam Driver y John David Washington en El infiltrado del KKKlan de Spike Lee David Lee/Focus Features/Universal Pictures

“Lo estaba viendo con mi padre. Cuando dijeron el nombre, fue como en cámara superlenta. Oí el ‘Johhh’ y entonces me agarró y nos abrazamos durante lo que parecieron diez minutos. Nos quedamos abrazados. Y mi madre estaba en altavoz porque estaba en un vuelo camino a una audición, así que estaba concentrada en eso. Pero estaba llorando y diciendo que me quería y que estaba orgullosa de mí. Fue un momento de lágrimas ensordecedoras”, contó en diálogo con The Hollywood Reporter.

Su talento también cautivó a Christopher Nolan, quien lo eligió para protagonizar Tenet. Aunque se suponía que este iba a ser su gran salto al estrellato, como el estreno fue durante la pandemia de Covid-19, la película no llegó a brillar en todo su esplendor.

Tenet, la película de Christopher Nolan protagonizada por John David Washington

En 2021 estrenó en Netflix Malcolm y María, coprotagonizada por Zendaya y dirigida por Sam Levinson, el creador de Euphoria, y en 2022 protagonizó Ámsterdam, película que, aunque tuvo un elenco estelar —Christian Bale, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldaña y Robert De Niro— y la dirección de David O. Russell, fue considerada un fracaso.

En 2022 protagonizó Ámsterdam de David O. Russell con Christian Bale y Margot Robbie Merie Weismiller Wallace

En 2024, John estrenó la que es, hasta el momento, su última película: La lección de piano (The Piano Lesson) para Netflix, dirigida por su hermano Malcolm y producida por su padre y su hermana Katia. Fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Toronto y le regaló a la familia un momento único.

En 2024 protagonizó la película de Netflix La lección de piano, dirigida por su hermano Malcolm y producida por su padre y su hermana Katia

“Sentado en ese escenario después de la proyección para la sesión de preguntas y respuestas con tres de mis hijos, ¡Dios mío! Su madre estaba entre el público. Tenían sillas preparadas para nosotros: Malcolm, John David, los increíbles otros miembros del reparto y yo allá al fondo tratando de pasar desapercibido. Participé en muchas sesiones de preguntas y respuestas en festivales de cine, pero esta... ¡Fue inmejorable!”, rememoró Denzel Washington en una entrevista con Esquire. “No marco los grandes momentos de mi vida por las películas que hice. Cuando pienso en lo que más me enorgullece, nada de lo que logré se me viene a la mente. Son nuestros hijos, son buenas personas. Saben distinguir el bien del mal. ¿Qué más se puede pedir?”, reflexionó.

Paulette y David junto a tres de sus cuatro hijos: John David, Katia y Malcolm MONICA SCHIPPER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Durante los dos últimos años, la carrera de John se mantuvo en pausa. A principios de agosto, Deadline anunció que su nuevo proyecto, Mime, una película de terror dirigida por Nikyatu Jusu y producida por Sony Screen Gems, Matt Tolmach, Camilla Grove y Scott Derrickson, ya está en marcha. Aunque hasta el momento se desconoce la trama y la fecha de estreno, revelaron que, además de protagonista, Washington también será productor. Pero, más allá de esto, hay una pregunta que no deja de resonar. ¿John David y Denzel Washington compartirán alguna vez la pantalla tal y como lo hicieron en 1992? Será cuestión de tiempo para averiguarlo.