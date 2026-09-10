Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 11 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 14; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 11 de septiembre el cielo estará con ligeramente nublado con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:58 y se pone a las 18:36.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.
A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.