Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 17 de agosto el cielo estará None cubierto por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 100 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:34 y se pone a las 18:15.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado con humo y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.