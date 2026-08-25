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Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 26 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Merlo para el 26 de agosto
El pronóstico del tiempo para Merlo para el 26 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 26 de agosto el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:23 y se pone a las 18:31.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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