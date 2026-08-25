Gianfranco Macri invertirá US$ 42,5 millones en un megaproyecto deportivo en Uruguay

Gianfranco Macri vuelve a apostar por Uruguay. El hermano del expresidente Mauricio Macri anunció una inversión de US$ 42,5 millones que busca transformar el corredor Manantiales-José Ignacio en un nuevo hub regional de deporte, turismo y bienestar.

La iniciativa es impulsada por Macri junto a los empresarios Pablo Rubio y Mariano de Llano a través de la sociedad Manantiales Golf SAD. El desarrollo contempla la construcción de un campo de golf de 27 hoyos sobre casi 100 hectáreas y un “sport & wellness center” de 3000 metros cuadrados, acompañado por canchas de tenis, pádel y fútbol, spa, gimnasio, coworking y espacios para la comunidad.

Los empresarios presentaron el proyecto en la Torre Ejecutiva de Montevideo durante una reunión de trabajo con el presidente uruguayo Yamandú Orsi y con el intendente de Maldonado, Miguel Abella. Según informaron los desarrolladores argentinos, la intención es iniciar las obras durante este año.

Del monto total comprometido, US$ 30,3 millones se usarán para el campo de golf y al Club House, mientras que US$ 12,2 millones se destinarán a la construcción del centro deportivo y de bienestar. La inversión no incluye otros desarrollos inmobiliarios asociados.

Gianfranco Macri lidera el grupo desarrollador argentino que está detrás del proyecto

Todo el año

Con este proyecto, el grupo desarrollador apunta a captar visitantes durante todo el año y reducir la marcada estacionalidad que caracteriza a Maldonado. Las estimaciones del emprendimiento prevén unas 8200 rondas anuales de golf de turistas, con una parte relevante concentrada entre abril y noviembre, lo que podría generar cerca de US$ 1,5 millones al año en gasto turístico adicional fuera del complejo, entre hotelería, gastronomía y comercio.

La obra demandará tres años de ejecución. El cronograma prevé que los primeros nueve hoyos puedan entrar en operación durante el segundo año, mientras que la apertura completa del complejo se concretaría al finalizar la tercera etapa.

Perfil bajo

Gianfranco Macri es el menor de los hijos del empresario Franco Macri y desarrolló gran parte de su trayectoria dentro de los negocios familiares. A lo largo de los años participó en distintas compañías del Grupo Socma, el holding fundado por su padre, con presencia en sectores como infraestructura, construcción, concesiones, energía y actividad automotriz.

A diferencia de Mauricio Macri, mantuvo siempre un perfil bajo y alejado de la exposición política, enfocado en la gestión empresarial y las inversiones. En los últimos años profundizó su vínculo con Uruguay, país donde reside desde hace más de una década junto con otros empresarios argentinos que eligieron radicarse allí.