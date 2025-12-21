LA NACION

Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 22 de diciembre, la temperatura rondará entre 16 y 22;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Miramar para el 22 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Miramar para el 22 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 22 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:25 y se pone a las 20:15.

Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Quién es Mónica Almada, la elegida de Karina Milei para la AGN pese a la bronca de los aliados
    1

    Quién es Mónica Almada, la elegida de Karina Milei para desembarcar en la AGN pese a la bronca de los aliados

  2. Un ataque armado en un bar dejó nueve muertos en las afueras de Johannesburgo
    2

    Un ataque armado en un bar dejó nueve muertos en las afueras de Johannesburgo

  3. Cristina Kirchner sigue internada y le darían el alta mañana, tras la operación por una apendicitis
    3

    Cristina Kirchner sigue internada y le darían el alta recién mañana, tras la operación por una apendicitis

  4. Milei y Caputo logran escapar a la “maldición de diciembre” en la Argentina
    4

    Javier Milei y Luis Caputo logran escapar a la “maldición de diciembre” en la Argentina

Cargando banners ...