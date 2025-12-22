Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 23 de diciembre, la temperatura rondará entre 15 y 28;
1 minuto de lectura
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 23 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:25 y se pone a las 20:15.
Pronóstico del tiempo en Miramar para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
