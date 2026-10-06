Clima en Miramar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 7 de octubre, la temperatura rondará entre 11 y 15; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Miramar, indica que hoy 7 de octubre el cielo estará None cubierto por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Miramar presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:19 y se pone a las 19:00.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
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