Lionel Messi recibió este martes el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la máxima distinción académica de esa casa de altos estudios, a pocas horas de su despedida de la selección argentina. En el predio que posee la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, al astro del fútbol se le entregó un diploma y una medalla como reconocimiento por su influencia dentro y fuera de la cancha.

Esta noche, a partir de las 20, el conjunto nacional dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a la selección de Benín en lo que será el último encuentro del Diez con la camiseta argentina.

La distinción académica le fue otorgada a Messi por parte del rector y el vicerrector de la UBA, Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, respectivamente. En la ceremonia estuvieron presentes los decanos y decanas de distintas facultades junto a todos los miembros del Consejo Superior de la universidad, encargado de brindar el reconocimiento.

Lionel Messi recibió el doctorado Honoris Causa de la UBA horas antes de su despedida de la selección

En un tramo del evento, Messi brindó unas palabras de agradecimiento. “Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”, sostuvo.

Y agregó: “Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”.

La resolución que distingue al ídolo como Doctor Honoris Causa de la UBA había sido votada la semana pasada por unanimidad en el Consejo Superior. El documento destacó la trayectoria deportiva de Messi y, en particular, su desempeño como referente del seleccionado argentino.

Messi durante su último entrenamiento con la selección argentina, antes del partido contra Benín JUAN MABROMATA - AFP

Su recorrido, afirmó el documento, representa “un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta universidad promueve históricamente”.

También repasó los principales logros conseguidos por la selección durante la etapa en la que Messi ejerció como capitán. Entre ellos mencionó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

La resolución incorporó, además, el subcampeonato obtenido en el Mundial 2026 y sostuvo que, con esos resultados, Messi integró el primer plantel argentino en conseguir cuatro títulos consecutivos con la selección mayor.

Lionel Messi en el predio de Ezeiza AFA

En el acto, el rector de la UBA destacó que el futbolista no se haya olvidado de sus raíces. “Lionel nunca se olvidó de sus orígenes, de su familia”, aseguró. Señaló que, por ello, probablemente creó en 2007 la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la salud, la educación y el deporte de niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, y desde 2010 es embajador de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

“Estos valores, que exceden al deportista, Lionel los convirtió en una forma de llevar adelante su propia carrera. A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional, convirtiéndose en una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, mérito excepcional que esta Universidad quiere reconocer”, sumó.

En tanto, Yacobitti expresó que el reconocimiento representa “el esfuerzo, la excelencia y la superación”. “También humildad, solidaridad y compromiso. Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria un ejemplo que trasciende al deporte. Por eso queremos decirle: bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi”, concluyó.