LA NACION

Clima en Moreno hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 22 de diciembre, la temperatura rondará entre 21 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Moreno para el 22 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Moreno para el 22 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Moreno, indica que hoy 22 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Moreno presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:39 y se pone a las 20:08.

Pronóstico del tiempo en Moreno para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Quién es Mónica Almada, la elegida de Karina Milei para la AGN pese a la bronca de los aliados
    1

    Quién es Mónica Almada, la elegida de Karina Milei para desembarcar en la AGN pese a la bronca de los aliados

  2. Un ataque armado en un bar dejó nueve muertos en las afueras de Johannesburgo
    2

    Un ataque armado en un bar dejó nueve muertos en las afueras de Johannesburgo

  3. Cristina Kirchner sigue internada y le darían el alta mañana, tras la operación por una apendicitis
    3

    Cristina Kirchner sigue internada y le darían el alta recién mañana, tras la operación por una apendicitis

  4. Milei y Caputo logran escapar a la “maldición de diciembre” en la Argentina
    4

    Javier Milei y Luis Caputo logran escapar a la “maldición de diciembre” en la Argentina

Cargando banners ...