Clima en Necochea hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Necochea, indica que hoy 12 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado con llovizna por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Necochea presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:01 y se pone a las 18:41.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.

A la noche, el clima rondará los 5 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: