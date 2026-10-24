Clima en Olavarría hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Olavarría, indica que hoy 25 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Olavarría presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:05 y se pone a las 19:26.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día