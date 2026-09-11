Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 12 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 10; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 12 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado con llovizna por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 83 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:07 y se pone a las 18:51.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 10 grados.
A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
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