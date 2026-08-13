Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 14 de agosto el cielo estará cubierto por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino se presentaría sin lluvias, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 95 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:43 y se pone a las 18:31.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.