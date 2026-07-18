Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 18 de julio, la temperatura rondará entre 12 y 18; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 18 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 90 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:04 y se pone a las 18:14.
Pronóstico del tiempo en Pergamino para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
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