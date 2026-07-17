El Gobierno simplificó las compras al exterior y facilita las exportaciones pymes

El Gobierno dio un nuevo paso en la apertura comercial de la Argentina. Este viernes, se modificó el régimen de envíos postales para simplificar las compras en el exterior, a través de la unificación de los envíos postales y los courier privados. También se facilitaron las exportaciones comerciales para las pequeñas y medianas empresas, a través de la habilitación para enviar mercadería al exterior por vía postal sin límite de valor.

Estas nuevas desregulaciones se oficializaron mediante el decreto 604/2026, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. A partir de ahora, las importaciones realizadas a través de Correo Argentino tendrán el mismo tratamiento que las efectuadas por empresas de courier privadas y tendrán los mismos beneficios, un cambio que simplifica las compras para uso personal a través de plataformas como Temu, Shein o Amazon.

Con esta modificación, los envíos postales de hasta US$400 estarán exentos del pago de derechos de importación y de la tasa estadística, beneficio que ya existía para los servicios de courier. En caso de superar ese monto o el cupo anual, solo se pagarán sobre el excedente los tributos correspondientes. Además, seguirá vigente el límite de cinco envíos por año y por persona.

De acuerdo con los considerandos de la norma, hasta el momento existían reglas diferentes según el operador elegido. Mientras que el régimen courier ya contemplaba la franquicia de US$400, los envíos postales mantenían un beneficio mucho menor, limitado a compras de hasta US$50, pero con doce operaciones por año. “Lo que genera incertidumbre en el consumidor al impedirle conocer ex ante el régimen tributario que será aplicable a una compra en el exterior", explicó la resolución.

Los envíos portales de hasta US$400 estarán exentos del pago de derechos de exportación y de la tasa estadística, beneficio que ya existían para los servicios de courier.

La norma también simplifica los procedimientos de control en la aduana. A partir de ahora, el operador postal quedará automáticamente autorizado para representar al destinatario durante el proceso de importación, salvo que este manifieste previamente su voluntad de intervenir personalmente o designar otro representante. A su vez, el decreto deroga una normativa vigente desde 1999 para unificar el régimen de importaciones postales y reducir la superposición de regulaciones.

En paralelo, el Gobierno eliminó el límite de valor para las exportaciones comerciales por vía postal. Hasta el momento, la ausencia de una normativa específica impedía en la práctica que muchas pequeñas empresas o emprendedores utilizaran el operador postal oficial para exportar mercadería bajo un esquema simplificado, según se explicó oficialmente.

En los considerandos del decreto, el Gobierno sostiene que esta modalidad adquiere mayor relevancia por el crecimiento del comercio electrónico transfronterizo y que permitirá facilitar la inserción internacional de empresas que no realizan grandes volúmenes de exportación ni cuentan con estructuras tradicionales de comercio exterior.

“Desde hoy las pymes podrán exportar sus productos al exterior mediante el servicio courier, una herramienta que hasta ahora no tenían disponible. Menos trabas para venderle al mundo. Además, en importaciones, el beneficio para envíos de hasta US$400 ya no se limitará a couriers privados (DHL, FedEx), sino que también podrá aplicarse a los envíos postales a través de Correo Argentino. Más competencia, menos burocracia y más libertad para comerciar", celebró el vocero presidencial, Adrián Ravier.