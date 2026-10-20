Clima en Pergamino hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 21 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 13 y 21; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pergamino, indica que hoy 21 de octubre el cielo estará tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pergamino presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:14 y se pone a las 19:19.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.