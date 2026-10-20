Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas: “Hoy estamos volando y facturando más con 2200 personas menos”

CIUDAD DE MÉXICO.— “Procesos que se podían realizar con dos personas los hacíamos con cuatro”. Con esa frase, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, describió hoy uno de los problemas que, a su criterio, afectaban el funcionamiento de la compañía antes de que comenzara el proceso de reestructuración que le permitió registrar superávit por segundo año consecutivo en 2025, sin recibir aportes del Estado.

El ejecutivo participó de un panel en el 22° ALTA AGM & Airline Leaders Forum, donde repasó los resultados de su gestión al frente de la aerolínea de bandera, en la que anteriormente se había desempeñado como director comercial (CCO).

A raíz de los resultados presentados por el CEO de Aeroméxico, que anunció una utilidad neta de US$40,6 millones en el tercer trimestre, Lombardo recordó que, entre 2008 y 2023, Aerolíneas Argentinas acumuló pérdidas por US$6400 millones y recibió aportes del Estado por US$8500 millones. Según explicó, cuando asumió como presidente, la premisa era que la compañía continuara operando, pero sin depender de las transferencias estatales.

“Trabajamos fuertemente y tomamos decisiones extremadamente complicadas. Una de las más difíciles fue que sacamos a 2200 personas, lo que equivale al 20% de la compañía. También cancelamos rutas estratégicas, como el vuelo a Nueva York, o vuelos domésticos que eran pedidos de la política. Todo ese combo hizo que los resultados aparecieran, porque Aerolíneas es una gran marca y tiene un gran producto. En 2024 pasamos a ganar US$56 millones, que es una enormidad porque veníamos de pérdidas, y en 2025 ganamos US$121 millones”, afirmó.

Lombardo en el panel junto con Estuardo Ortiz (Jetsmart), Gabriel Oliva (Avianca) y Andrés Conesa (Aeroméxico)

Consultado sobre cómo logró cambiar la cultura de la compañía, Lombardo explicó que el punto de partida fue transmitir a los empleados que Aerolíneas debía subsistir por sus propios medios y que, si no se gestionaba de manera eficiente, ya no contaría con fondos públicos para cubrir sus pérdidas.

“Yo necesito ser muy claro: el problema que teníamos eran los procesos. Procesos que se podían realizar con dos personas, los hacíamos con cuatro. ¿Por qué? Porque en el pasado se hacían con cuatro. Hoy estamos volando y facturando más que en los años anteriores con 2200 personas menos . Entonces, la productividad tuvo que aumentar. Y en esto agradezco a las 9800 personas que trabajan en Aerolíneas porque le han puesto el cuerpo”, detalló.

En el panel también participó Estuardo Ortiz, CEO y fundador de Jetsmart, quien destacó que la mejora de los resultados de Aerolíneas Argentinas no solo beneficia a la empresa, sino también al conjunto del mercado aerocomercial.

“Era muy difícil para nosotros competir contra millones de dólares en subsidios, versus una aerolínea que está manejada profesionalmente. Creo que la Argentina está viviendo un momento impresionante en la aviación. El cambio regulatorio que se dio en 2024 abrió las puertas de una manera sin precedentes”, aseguró.

En ese sentido, destacó que septiembre fue un mes récord en cantidad de pasajeros transportados en la Argentina, en medio de los cambios en la estructura competitiva del mercado. “Creo que estamos en un momento para aprovecharlo, por supuesto en el contexto de la suba del combustible, pero con una perspectiva positiva”, agregó.

Consultado sobre si consideraba que los cambios en la Argentina llegaron para quedarse, Ortiz respondió que la transformación es estructural, y destacó que mejoraron la conectividad del país y la oferta de vuelos.

Por su parte, Lombardo coincidió en destacar el crecimiento del sector. “Los números de la Argentina son notables. No existe un mercado que aumente asientos y frecuencias un 40% en dos años”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que el aumento del precio del petróleo obligó a las compañías a revisar sus operaciones y tomar decisiones, especialmente durante la temporada baja, entre abril y junio. Según explicó, desde junio los números volvieron a ser positivos, pese al impacto del combustible, que representó para Aerolíneas un costo adicional de US$150 millones, un incremento del 50% respecto de lo previsto.

El ejecutivo también destacó la resiliencia de la demanda y la capacidad del mercado doméstico para absorber la pérdida de oferta de uno de los operadores por Flybondi. En ese contexto, señaló que desde septiembre se vienen registrando cifras récord de pasajeros. “Dentro de lo malo, quiero destacar lo bueno. Estamos contentos con cómo está funcionando la Argentina”, concluyó.