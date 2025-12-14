LA NACION

Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 15 de diciembre, la temperatura rondará entre 14 y 22;

El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 15 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 15 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:22 y se pone a las 20:03.

Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

