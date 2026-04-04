Hay alerta naranja y amarilla por tormentas para este sábado 4 de abril: las provincias afectadas

Después de una semana con condiciones adversas en gran parte del país -y precipitaciones que provocaron inundaciones en parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)-, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre fenómenos atípicos para este sábado 4 de abril. Emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas para distintos sectores.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que las zonas más afectadas por tormentas -donde regirá el alerta naranja- serán Catamarca, Córdoba y La Rioja; allí se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Estas áreas serán damnificadas por actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros. Además se estiman valores de precipitación acumulada de entre 60 y 90 milímetros.

El mapa de alertas del SMN para este sábado 4 de abril.

Frente a estos fenómenos, el organismo recomienda:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales

Salir solo si es necesario

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas

Alejase de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas

Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargar los celulares con anticipación

Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía

En tanto, también publicó una advertencia amarilla que afecta a Entre Ríos, Jujuy, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, donde se anticipan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. En estos casos, las ráfagas podrían llegar a los 80 kilómetros por hora y los valores de precipitación acumulada rondarían entre 30 y 60 milímetros.

El SMN anticipó también, mediante un aviso a corto plazo, la llegada de tormentas fuertes con lluvias intensas para determinadas zonas de Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba. Las localidades afectadas son Rivadavia, Castellanos, San Cristóbal, San Justo y Tuluma.

El tiempo en el AMBA

Para este sábado, en la ciudad de Buenos Aires se estima una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 16°C, marcando un descenso en comparación a días anteriores. El cielo estará parcialmente nublado durante gran parte del día.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se anticipa una máxima de 20°C y una mínima de 13°C, con el cielo parcialmente nublado.

Asimismo, el SMN compartió el pronóstico para el resto del país. En Catamarca se esperan 27°C de máxima y 21°C de mínima; en Chaco, 35°C y 22°C; en Chubut, 17°C y 9°C; en Córdoba, 21°C y 14°C; en Corrientes, 35°C y 23°C; en Entre Ríos, 24°C y 19°C; en Formosa, 35°C y 24°C; en Jujuy, 27°C y 19°C; en La Pampa, 18°C y 10°C;

En La Rioja, las temperaturas se mantendrán entre los 18°C y 10°C; en Mendoza, 17°C y 12°C; en Misiones, 33°C y 22°C; en Neuquén, 20°C y 9°C; en Río Negro, 16°C y 8°C; en Salta, 28°C y 19°C; en San Juan, 20°C y 15°C; en San Luis, 17°C y 14°C; en Santa Cruz, 12°C y 5°C; en Santa Fe, 24°C y 19°C; en Santiago del Estero, 32°C y 23°C; en Tierra del Fuego, 6°C y 1°C; y en Tucumán, 29°C y 23°C.