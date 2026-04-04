Hay alerta naranja y amarilla por tormentas para este sábado 4 de abril: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en distintas regiones; en la Ciudad, la máxima será de 20°C
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Después de una semana con condiciones adversas en gran parte del país -y precipitaciones que provocaron inundaciones en parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)-, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre fenómenos atípicos para este sábado 4 de abril. Emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas para distintos sectores.
El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que las zonas más afectadas por tormentas -donde regirá el alerta naranja- serán Catamarca, Córdoba y La Rioja; allí se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
Estas áreas serán damnificadas por actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros. Además se estiman valores de precipitación acumulada de entre 60 y 90 milímetros.
Frente a estos fenómenos, el organismo recomienda:
- Seguir las instrucciones de las autoridades locales
- Salir solo si es necesario
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas
- Alejase de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento
- Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargar los celulares con anticipación
- Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía
En tanto, también publicó una advertencia amarilla que afecta a Entre Ríos, Jujuy, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, donde se anticipan fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. En estos casos, las ráfagas podrían llegar a los 80 kilómetros por hora y los valores de precipitación acumulada rondarían entre 30 y 60 milímetros.
El SMN anticipó también, mediante un aviso a corto plazo, la llegada de tormentas fuertes con lluvias intensas para determinadas zonas de Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba. Las localidades afectadas son Rivadavia, Castellanos, San Cristóbal, San Justo y Tuluma.
El tiempo en el AMBA
Para este sábado, en la ciudad de Buenos Aires se estima una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 16°C, marcando un descenso en comparación a días anteriores. El cielo estará parcialmente nublado durante gran parte del día.
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se anticipa una máxima de 20°C y una mínima de 13°C, con el cielo parcialmente nublado.
Asimismo, el SMN compartió el pronóstico para el resto del país. En Catamarca se esperan 27°C de máxima y 21°C de mínima; en Chaco, 35°C y 22°C; en Chubut, 17°C y 9°C; en Córdoba, 21°C y 14°C; en Corrientes, 35°C y 23°C; en Entre Ríos, 24°C y 19°C; en Formosa, 35°C y 24°C; en Jujuy, 27°C y 19°C; en La Pampa, 18°C y 10°C;
En La Rioja, las temperaturas se mantendrán entre los 18°C y 10°C; en Mendoza, 17°C y 12°C; en Misiones, 33°C y 22°C; en Neuquén, 20°C y 9°C; en Río Negro, 16°C y 8°C; en Salta, 28°C y 19°C; en San Juan, 20°C y 15°C; en San Luis, 17°C y 14°C; en Santa Cruz, 12°C y 5°C; en Santa Fe, 24°C y 19°C; en Santiago del Estero, 32°C y 23°C; en Tierra del Fuego, 6°C y 1°C; y en Tucumán, 29°C y 23°C.
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