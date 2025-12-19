Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 20 de diciembre, la temperatura rondará entre 19 y 22;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 20 de diciembre el cielo estará con tormentas por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería mala.
El sol sale a las 05:23 y se pone a las 20:06.
Pronóstico del tiempo en Pinamar para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- 1
Así es la ruta de ascenso al Lanín en la que Christian Petersen sufrió una falla multiorgánica
- 2
Por qué la Argentina fue el segundo país del año, según The Economist
- 3
El Banco Central abrió sumarios por un presunto fraude millonario con la compra de dólares en la gestión de Alberto Fernández
- 4
A cuánto cotizó el dólar este viernes 19 de diciembre