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Clima en Pinamar hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 22 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 12 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 22 de octubre
El pronóstico del tiempo para Pinamar para el 22 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Pinamar, indica que hoy 22 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Pinamar se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:54 y se pone a las 19:09.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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