La joven de izquierda que defendió los disturbios en Francia y desató un escándalo por sus viajes de lujo

PARÍS.– Una acalorada discusión televisiva sobre los disturbios que sacudieron Francia convirtió a Lola-Fleur Whittaker, una estudiante franco-británica vinculada a la izquierda radical, en una de las figuras más controvertidas del debate público. Sus críticas al gobierno de Emmanuel Macron y a los comerciantes afectados por los saqueos desataron una ola de reacciones en las redes sociales, donde también se cuestionaron sus orígenes familiares, su trayectoria académica y su estilo de vida.

Whittaker participó el lunes en La Grande Confrontation, un programa especial de la cadena LCI, dedicado a la violencia que atraviesa el país. Durante el debate, interpeló al alcalde de Cannes, David Lisnard, y defendió la indignación de los jóvenes que participaron en los disturbios, al atribuirla a “años, décadas de miseria”.

“Hay más de un millón de franceses por debajo del umbral de la pobreza desde que Macron está en el poder”, afirmó. También sostuvo que un tercio de los estudiantes no tiene suficiente para comer y resumió su argumento con una consigna que rápidamente se viralizó: “Tenemos hambre”.

Jehmima came to France from the Congo when she was 9 and is a business owner.



She went on French TV to scold the champagne socialist Lola-Fleur who defended the rioters and looters on TV.



Lola-Fleur mocked shop owners who had been looted, saying “your little shops, that’s cute” pic.twitter.com/XPDwbFJxUJ — Visegrád 24 (@visegrad24) October 21, 2026

El momento más tenso llegó cuando cuestionó a los comerciantes que habían sufrido saqueos. “Los saqueadores no tienen nada... ustedes tienen mucho que perder”, dijo, antes de agregar: “Sus tienditas están muy bien”. Sus palabras provocaron una respuesta de Jhemima Sheilha, propietaria de una cadena de panaderías cuyos establecimientos habían sido atacados.

“Es mi vida, Lola”, le respondió Sheilha. “Hemos tenido que ver cómo destrozaban nuestros negocios. ¿Qué justifica aterrorizar la vida de la gente?”.

La intervención de Whittaker también incluyó una referencia a la represión policial del 17 de octubre de 1961, cuando una manifestación de argelinos en París fue brutalmente reprimida por la policía. La joven vinculó aquel episodio con las divisiones sociales actuales, una comparación que alimentó las críticas de sus adversarios.

De Sciences Po a La France insoumise

Detrás de su presentación como estudiante, Whittaker tiene una trayectoria política que ya la había acercado a los círculos de la izquierda francesa. Estudió Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Manchester y continuó su formación en un programa de doble máster vinculado a Sciences Po París y la London School of Economics.

Su trayectoria académica también quedó bajo escrutinio. Distintas publicaciones señalaron que la matrícula de la Universidad de Manchester podía alcanzar las 29.000 libras anuales (unos 33.000 euros). Sin embargo, en un video publicado en internet durante la noche del 20 de octubre, Whittaker afirmó que pagaba 9000 libras al año (unos 10.000 euros) mediante un préstamo estudiantil, una beca y sus ingresos como animadora juvenil.

Lola-Fleur Whittaker

En marzo de 2026, ocupó el puesto 21 de la lista Le Nouveau Paris populaire, vinculada a La France insoumise (LFI), el movimiento de izquierda radical liderado por Jean-Luc Melenchon, para las elecciones municipales de París. También participó en actividades políticas, asistió a la Fiesta de L’Humanité y realizó prácticas en la Asamblea Nacional.

Pero sus reclamos por la desigualdad no parecerían ser tan coherentes con el estilo de vida que ella misma alardea en redes sociales hace un tiempo. Whittaker ofrece clases particulares de francés a través de la plataforma Preply, donde sus tarifas publicadas alcanzan los 53 euros por 50 minutos.

También circularon fotografías de sus viajes a destinos como Omán, Malasia, Egipto, Grecia y Croacia, incluidas imágenes en barcos y playas remotas. Las críticas apuntaron además a su entorno familiar, ya que su padre ocupó cargos directivos en la industria petrolera, incluida una etapa en Shell, y cuenta con formación ejecutiva en HEC París.

Lola-Fleur Whittaker presumía vacaciones lujosas alrededor del mundo

Ante los cuestionamientos, Whittaker aseguró que ya no mantiene contacto con su padre y que vive con su madre, profesora de inglés. “Mi madre es profesora de inglés y tiene números rojos todos los meses del 10 al 12”, afirmó en el video, en el que también sostuvo que suele quedarse sin dinero a mitad de mes. La joven defendió su denuncia sobre las dificultades económicas que atraviesan muchos estudiantes y pidió a sus detractores que se informaran antes de juzgarla.

Whittaker también tiene en su cuenta de Instagram historias destacadas bajo el título “Islamogauchista”, una expresión que combina las referencias al islamismo y al gauchisme, término francés utilizado de forma despectiva para aludir a la izquierda radical. La elección del nombre refleja el tono provocador de su presencia en redes sociales, donde comparte contenidos vinculados a sus posiciones políticas.

La polémica se produjo mientras Francia intentaba contener una nueva ola de violencia. Tras unas 2500 detenciones durante el fin de semana, el gobierno de Sebastien Lecornu impuso toques de queda localizados en varias ciudades. El primer ministro defendió la medida el martes y afirmó que había contribuido a mantener la calma durante la noche.

Agencia AFP