Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 12 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado con llovizna por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:58 y se pone a las 18:41.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado con llovizna y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.