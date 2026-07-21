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Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 22 de julio, la temperatura rondará entre 7 y 14; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 22 de julio
El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 22 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 22 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 98 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:55 y se pone a las 18:04.

Pronóstico del tiempo en Quilmes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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