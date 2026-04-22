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Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 23 de abril, la temperatura rondará entre 10 y 22; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 23 de abril
El pronóstico del tiempo para Quilmes para el 23 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 23 de abril el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:22 y se pone a las 18:20.

Pronóstico del tiempo en Quilmes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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