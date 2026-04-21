Se vienen 24 horas de tormentas de fuerte intensidad, caída de granizo y 110 mm de agua acumulada: las zonas afectadas

La inestabilidad con la que arrancó la semana persiste sobre Buenos Aires y alrededores y se hará sentir durante toda la jornada de este martes.

La presencia de precipitaciones, posible caída de granizo y ráfagas de viento serán postales cotidianas a lo largo del día, según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, el organismo prevé descenso térmico y mejores condiciones a partir del miércoles hasta el próximo fin de semana.

Pronostico del tiempo

En algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, como Azul, Rauch, Tapalqué, Benito Juárez y Tandil, el SMN advirtió que rige una alerta naranja. Eso se traduce en áreas afectadas por “lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad” y “valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, los cuales podrían ser superados localmente”.

En tanto, el oeste de Castelli, el oeste de Chascomús, el oeste de Dolores, el oeste de General Lavalle, el oeste de Punta Indio, el oeste de Tordillo y Pila, se encuentran bajo alerta amarilla. “El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente. Dentro de estas áreas de precipitación se darán también tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo”, precisó el organismo. Esta advertencia también alcanza a Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen y Pehuajó.

Pronóstico del tiempo en la Ciudad

Durante la jornada de este martes la temperatura mínima se ubicará en 19°C y la máxima en 23°C. La nubosidad se mantendrá durante todo el día, con probabilidad de precipitación.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad

Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas