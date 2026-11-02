Clima en Quilmes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 3 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 21; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Quilmes, indica que hoy 3 de noviembre el cielo estará cubierto con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Quilmes presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:50 y se pone a las 19:23.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado con tormenta débil y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
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