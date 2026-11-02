Los dueños de Adecoagro compraron las tierras de Benetton en la Argentina

Los socios y directores de la empresa argentina Adecoagro llegaron a un acuerdo para adquirir las tierras que tiene el grupo Benetton en la Argentina. ,El grupo inversor que lidera Mariano Bosch, fundador y CEO de la firma local, acaba de cerrar la compra de Compañía Tierras del Sud y Ganadera Cóndor, las dos sociedades que suman más de 900.000 hectáreas repartidas en el sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

La principal actividad en las tierras que acaban de cambiar de manos es el negocio ovino. El grupo Benetton impulsó un proceso de integración vertical, que incluye desde la cría de 250.000 cabezas de ganado lanar, hasta la producción de más de 880.000 kilos de lana, lo que lo convierte en el mayor productor del país. Por su parte, en la provincia de Buenos Aires la principal actividad es la producción de papa, maíz y trigo.

A cargo de todas las operaciones se encuentra el ejecutivo Agustín Dranovsky, que seguirá al frente del negocio bajo la nueva gestión de Adecoagro.

El grupo Benetton nació en Treviso, en la región del Véneto, en la década del ‘60 como un pequeño emprendimiento familiar de producción de telas y sweaters a cargo de Luciano Benetton y sus hermanos: Gilberto, Giulana y Carlo. A partir del pequeño taller, Benetton levantó un verdadero emporio de la indumentaria que en los ‘80 se convirtió en una marca global, apalancada en gran parte en sus recordadas (y para el momento, polémicas) campañas de publicidad, bajo el slogan United Colors of Benetton. Hoy el grupo suma activos por más de 10.000 millones de euros, con inversiones diversificadas que van desde el real estate hasta la participación en autopistas, pasando por alimentos, infraestructura digital, aeropuertos y seguros, pero sin descuidar el negocio original de la moda, donde participan con más de 5000 tiendas de la marca de ropa Benetton.

Agustín Dranovsky seguirá al frente del negocio que estaba en manos de Benetton y que ahora fue adquirido por los socios de Adecoagro Anibal Greco

En la Argentina, su historia también es larga. La primera inversión en el país se concretó en 1983, cuando Carlo Benetton fue tentado por otros empresarios italianos para poner un pie en el país. El debut llegó con la compra de un edificio de oficinas en pleno microcentro porteño. Sin embargo, el gran salto en el mercado argentino llegó en 1991 cuando el holding italiano -que en ese momento, ya había dejado atrás el nombre de Grupo Benetton y se había rebautizado como Edizione- desembarcó en la Patagonia, con la compra de Compañía de Tierras Sud Argentino. Esta última firma estaba controlada por tres familias locales -Paz, Menéndez y Ochoa- y en total controlaba 360.000 hectáreas repartidas en cuatro estancias (Leleque, Maitén, Pilcaniyeu y Montoso) unidades separadas, en Chubut y Río Negro.

El grupo Benetton se consolidó en los últimos años como el principal productor ovino del país Gentileza

La nacionalización avanza

La venta de las tierras de Benetton consolida el proceso de nacionalización de la economía que se viene registrando en los últimos años, a partir de la salida de multinacionales -en una lista que va desde Shell hasta Procter, pasando por Clorox, Nissan, HSBC, Exxon o Mercedes Benz- y la compra por parte de jugadores locales.

Adecoagro es una de las principales productoras de alimentos y energías renovables de Sudamérica. La compañía administra 210.000 hectáreas de tierras agrícolas y opera múltiples plantas industriales en las zonas más productivas de Argentina, Brasil y Uruguay.

En marzo de 2025, se produjo el ingreso como accionista de Tether, un gigante del mundo de las criptomonedas, mientras que un año después Adecoagro se alzó con Profertil.