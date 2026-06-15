Sigue el frío intenso y puede llover: así estará el clima en el AMBA durante esta semana de junio

El inicio de la semana será con un frío intenso y cielo despejado. La semana continuará con mínimas por debajo de los 10°C. Las nubes comenzarán a aparecer en la jornada del miércoles y jueves, con una baja probabilidad de lluvias.

Clima de lunes: mañana polar

Para el inicio de la semana se espera una mañana polar, sin atenuantes, con el termómetro bajando hasta 2ºC en el área metropolitana y -2ºC en el conurbano, donde podrían verse heladas, con viento leve o calmo para no obligar a un recalculo de sensación térmica que lleve la percepción a valores aún más bajos. A media mañana, el cielo estará completamente despejado. Se estima una jornada de mucha amplitud térmica, con una tarde que invitará a salir un rato a los que tengan el día libre, mostrando cielo despejado, viento leve desde el noroeste y el termómetro logrando una máxima de 15º C para configurar una jornada de marcada amplitud térmica. La noche será ventosa, sin nubes y una temperatura de 9°C.

Ola polar en la ciudad de Buenos Aires. Parque Centenario Valeria Rotman

Clima de martes: sube la temperatura

Para el segundo día de la semana se espera un amanecer con cielo despejado que favorezca el frío matinal. Si bien el mercurio iniciará la cuenta desde bastante más arriba, con 6ºC de mínima, el viento moderado del noroeste podría dejar una sensación térmica mucho más baja. El generoso aporte solar, junto al descenso de aire templado, permitirán una rápida recuperación térmica llevando la máxima hasta 18ºC para apagar todas las estufas en la ciudad. La noche conservará el viento moderado desde el litoral en un cierre con 12ºC y cielo ligeramente nublado

Clima de miércoles: vuelve la nubosidad

La jornada ofrecerá algunas horas de aire frío. Volverá la nubosidad al firmamento rioplatense con un amanecer con 7ºC de mínima, cielo parcialmente nublado y viento moderado del sudeste que volverá a dejar una percepción más baja de la temperatura. Hacia el mediodía rotará el viento para llegar desde el este y aumentará la cobertura nubosa por lo que el termómetro no tendrá otra que recortar sus aspiraciones en 14ºC en una tarde con poco sol y algo más ventosa. La noche cerrará en 12ºC con cielo parcialmente nublado y viento moderado desde el río

Clima de jueves: probabilidad de precipitaciones

El jueves será la jornada a considerar si se tiene que agendar alguna actividad al aire libre: hay pronóstico de lluvias aisladas. Se prevé un amanecer con viento moderado desde el norte, cielo nublado y 9ºC de piso térmico. La mañana presentará una ligera inestabilidad con alguna llovizna. A partir del mediodía la caída de agua será más alta. Las simulaciones muestran precipitaciones débiles, pero continua hasta el atardecer lo que plancharía al termómetro en 13ºC.

El jueves hay probabilidad de lluvia (Foto ilustrativa generada con IA)

Clima de viernes: el sol, a cuenta gotas

El viernes comenzará con viento frío y seco llegando desde el sudeste para limpiar nuestro cielo. Se aguarda por un amanecer con cielo mayormente nublado y mínima de 9ºC. Con el correr de la mañana se irá disipando progresivamente la nubosidad para despejar parcialmente nuestro cielo e ir por una tarde que ofrezca varios pasajes soleados y recupere la máxima en 15ºC. La noche se encontrará a salvo para los que tengan alguna actividad en un cierre con viento leve y 11ºC

Spoiler alert

El sábado presentaría viento suave llegando desde el noroeste en una jornada estable, con cielo algo nublado y máxima de 15ºC. A la medianoche volvería a entrar un frente frío que traería desmejoras y o se descartaría alguna luvia aislada. Algunos modelos retrasan este escenario a la madrugada o amanecer del domingo, veremos que dicen las actualizaciones. La jornada dominical se presentaría con mucha nubosidad, viento desde el sur, con una mañana inestable evolucionando hasta una tarde con sol intermitente y máxima de 14ºC con la temperatura cayendo fuerte hacia la noche

Eso es todo, amigos. Por suerte la mañana de este lunes será la única franja con frío extremo de toda la semana, especialmente en la zona suburbana donde podríamos encontrar al pasto blanco y a los parabrisas congelados. Será el precio a pagar por el desalojo de la humedad, desde ayer una nueva masa de aire frío y seco se encuentra posada sobre el estuario lo que dejará atrás por unas jornadas los escenarios de nieblas de los últimos amaneceres. Se vienen los días más frío y cortos del año y los pronósticos a mediano plazo muestran que el invierno astronómico debutará con bajas temperaturas para los últimos días de junio.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli