El particular gesto del arquero de O’Higgins antes de que Blanco pateara el penal para Boca

El arquero del club chileno O’Higgins, Omar Carabalí, llamó la atención de los hinchas con un efusivo gesto antes de intentar atajar el gol que definió la eliminación de su equipo de la Copa Sudamericana y el pase a octavos de Boca Juniors.

La escena se dio en el estadio de Rancagua durante la definición por penales. Desde el arco, Carabalí buscó inquietar con señas y gritos a Lautaro Blanco antes del penal que terminó definiendo el partido. Lo hizo moviendo los brazos, abriendo ampliamente su boca y vociferando de frente antes de la ejecución.

Aun así, Lautaro Blanco pateó cruzado de zurda, marcó el gol y selló la victoria del equipo argentino por 4-3 en la serie. Segundos más tarde, el arquero chileno quedó tendido boca abajo sobre el pasto del arco.

"O'Higgins"



Porque si arquero hizo esto en la definición y quedó eliminado por penales ante Boca Juniors. Qué mierda hacía el pelotudo. pic.twitter.com/J2SUOXEKVl — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) July 31, 2026

El arquero ya había tenido una actitud similar y generó un cruce con Tomás Aranda. Empezó cuando el volante xeneize intentó picarle la pelota en el cuarto remate de la serie —luego de que Álvaro Montero le atajara el tiro a Luis Pavez—. Pero en esa oportunidad el arquero intuyó la maniobra, se quedó parado en el centro del arco y atrapó el disparo.

Después de atajarla, el chileno corrió hacia Aranda y le gritó: “¡Aquí no!, ¡Aquí no!”, mientras acompañaba sus palabras con señas. El juvenil de Boca caminó hacia el centro de la cancha sin responder la provocación y se sumó a sus compañeros.

El partido y el rol de Aranda

A pesar del error en la definición, Aranda fue el jugador más activo de Boca durante gran parte del encuentro y generó las situaciones de peligro más claras mediante dos remates desde afuera del área.

El penal malogrado por Aranda

Con esa victoria en los penales, el equipo avanzó a los octavos de final, donde jugará frente a Recoleta de Paraguay. Tras el encuentro, Leandro Paredes se refirió al penal errado de su compañero: “Es una manera de patear, obviamente cuando errás te fijás la manera. Es chico, hizo un partido increíble. Son maneras de patear, decisiones, aprenderá que hay momentos y momentos”.

Por otro lado, Lanús sufrió una dura caída en Perú ante Cienciano y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. El equipo bonaerense, que había ganado 3-0 en el partido de ida, cayó 4-0 en los 3362 metros de altura de Cusco.

El local arrancó la goleada con tres tantos en el primer tiempo y la cerró más tarde con la segunda anotación del delantero Alejandro Hohberg. Con esta derrota, el último campeón del certamen y de la Recopa se despidió de la competencia, mientras que el club peruano avanzó a los octavos de final, cuando jugará contra Botafogo.