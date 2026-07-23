Siguen el frío y las nubes: así estará el clima este fin de semana de vacaciones de invierno en el AMBA

El fin de semana se presentará con altos niveles de nubosidad en el estuario, lo que generará jornadas con muy poca amplitud térmica. Se prevé un ambiente con mucha inestabilidad, probabilidad de lluvias y mañanas gélidas.

Clima de jueves: el sol, a cuentagotas

Después de tantos días cubiertos e inestables, el jueves no tendrá estimación de precipitaciones y mostrará algunos claros en el cielo para dejarnos sol entrecortado durante gran parte del día. El viento leve desde el este y 9ºC de piso térmico serán las condiciones para las primeras horas del día.

Se espera una jornada con poco viento lo que no exagerará las bajas temperaturas de la mañana ni desafiará térmicamente a los que les toque andar por la calle durante todo el día. Se repetirá el semblante atmosférico de las últimas jornadas con tardes nubosas, algo frías y con poco sol, con máxima de 13ºC por lo que el abrigo quedará puesto todo el día. El manto de nubes cuidará la temperatura nocturna en un cierre con viento leve y 12ºC configurando un día de acotada amplitud térmica donde el mercurio prácticamente ni se mueve.

Clima de viernes: otra vez los nubarrones

Volverá el manto de cúmulos bajos y cargados para entregarnos una nueva jornada fría e inestable. Se estima un amanecer con cielo cubierto, viento leve desde el noreste y 11ºC de piso térmico, nada mal para mantenernos distantes del frío intenso. La mañana estará expuesta a algunas lloviznas y lluvias aisladas, aunque será la tarde la franja más inestable del viernes con una chance de lluvia más alta, atención si tiene alguna actividad al aire libre promediando el día. La máxima escalará hasta 15ºC conservando el viento leve, habrá que esperar hasta el final del día para que la lluvia amaine, aunque algunos análisis no dejan completamente a salvo el cierre del día. Aquellos que quieran salir deberán esperar hasta último momento, algunas simulaciones siguen poniendo a la noche en duda.

Las lluvias y el viento predominarán en el estuario

Clima de sábado: mañana fría, tarde agradable

Seguirá el techo de nubes en el estuario para moldear otra jornada con sol intermitente. El amanecer ofrecerá viento leve desde el norte, cielo parcialmente nublado y mínima de 9ºC. La mañana tendrá diferentes grados de nubosidad, mostrando algunos pasajes más cubiertos y algunos tramos soleados. Pasado el mediodía la veleta rotará al este lo que arrimará mas nubosidad desde el río para dejarnos una tarde con cielo mayormente nublado, viento leve y máxima de 16ºC, para descartar frío vespertino y que se pueda planificar actividad al aire libre. La noche mostrará una ligera inestabilidad abriéndole la puerta a algunas lloviznas aisladas, si tiene planes al final del día no se deje amedrentar por un par de gotas, lo que puede precipitar es muy poco y el cierre se perfila con 13ºC, nada mal por ser invierno

Clima de domingo: fresco con poco sol

La jornada dominical conservará la cobertura nubosa, aunque algunos claros en el cielo podrían dejarnos un ratito de sol. Se prevé un amanecer con viento leve desde el norte, cielo mayormente nublado y el mercurio largando desde 10ºC. La jornada tendrá poco y nada de viento lo que sumado a a alta humedad relativa podría dejarnos visibilidad reducida por neblinas, incluso durante gran parte de la mañana. La tarde mostrará cielo mayormente nublado lo que no desanimará al termómetro que irá por una máxima de 16ºC para mantenernos alejados del frío intenso.

Las nubes se harán presentes en el cielo Ricardo Pristupluk - LA NACION

Borrador de la próxima semana

El lunes continuará el viento norte para dejarnos 17ºC de máxima, el martes repetiría esa temperatura para luego caer por entrada de aire frío con posibilidad de lluvias. Quedarán por delante cinco días seguidos con viento frío aunque la frondosa nubosidad baja ayudará a conservar las mínimas, una situación sinóptica bastante parecida a la de estos días.

Eso es todo, amigos. Si bien ha sido un comienzo de vacaciones de invierno frío, inestable y con poco sol, la segunda mitad de la semana propondrá temperaturas levemente más altas y menos segmentos con posibilidad de precipitaciones, de todas formas, los modelos a mediano plazo anuncian que la situación no será muy diferente la próxima semana donde algunas tardes volverían a ser condicionadas por la alta inestabilidad atmosférica.

Hemos cumplido el primer mes del invierno astronómico, lo que significa que ya hemos dejado atrás los escenarios polares, difícilmente se repitan los amaneceres con pasto congelado y bajo cero suburbano, aunque eso no quita que todavía nos quede lidiar con bajas temperaturas que mantendrán la estufa prendida por varios días más. Cuando se corran las nubes notaremos como empiezan a acelerarse los valores de heliofanía con el sol saliendo más temprano y poniéndose más tarde lo que se traducirá progresivamente en temperatura más alta

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli