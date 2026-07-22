Después de la trifulca contra Inglaterra, Tomás Albornoz enfrenta la posibilidad de una sanción

El desbande puede salirles caro a los Pumas. Luego de las protestas que sucedieron tras el final del partido del sábado pasado ante Inglaterra, el apertura Tomás Albornoz enfrenta una investigación y podría recibir una suspensión por inconducta.

Cuando el árbitro australiano Angus Gardner se hizo eco de la resolución del TMO Brett Cronan e invalidó el try que le había concedido inicialmente a Bautista Delguy, omitiendo también la sanción de tackle alto a los defensores ingleses, y sentenció el final del encuentro, los jugadores argentinos estallaron. Albornoz fue uno de los más efusivos e incluso llegó a hacer contacto físico con el referí al tocarle levemente el brazo.

Ahora, el apertura tucumano deberá comparecer ante un tribunal independiente que lo juzgará por infringir el Proceso de Sanción por Abuso de los Árbitros, según informó World Rugby a través de un comunicado. Este apéndice a la Regla 18 (Asuntos Disciplinarios y Judiciales), recientemente implementado, impide a jugadores y entrenadores “críticas públicas hacia los oficiales de partido, particularmente cuando dichos comentarios puedan contribuir a un abuso más amplio”. Esa regla le costó, por ejemplo, dos fechas de suspensión al entrenador argentino de Italia, Gonzalo Quesada tras las críticas al arbitraje en el duelo ante Nueva Zelanda.

La jugada de la polémica: el árbitro no convalidó el try ni sancionó penal por presunto tackle alto de dos jugadores ingleses

La reacción de los jugadores argentinos una vez finalizado el partido en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero no estuvo a la altura del comportamiento que se espera de un representativo nacional ni de la máxima no escrita en el rugby de que “el árbitro siempre tiene razón”. Albornoz fue el más efusivo, e incluso arrojó la pelota fuertemente contra el piso. También Delguy y Santiago Carreras se acercaron a Gardner para pedirle explicaciones, ante el intento de Andrés Bordoy (entrenador de scrum de los Pumas) de alejarlos; no obstante, ellos no fueron informados.

Tampoco fue decoroso el comportamiento posterior de Felipe Contepomi, que interrumpió raudamente la conferencia de prensa obligatoria ante el ruido que generaban los festejos de los jugadores ingleses en el vestuario. “Es una falta de respeto”, adujo, omitiendo el respeto que merecían los periodistas que habían viajado desde distintos puntos del país, e incluso los nueve llegados desde Inglaterra.

Tomás Albornoz fue uno de los argentinos más destacados en los primeros tres Test Matches del año, pero no estará en el duelo ante Springboks por estar afectado a su club Toulon Gustavo Garello - AP

El exjugador inglés Brian Moore, en su columna en The Telegraph publicada el lunes, instó a World Rugby a investigar a fondo los incidentes posteriores al partido. “Lo más perturbador son los informes de que el árbitro fue objeto de insultos después del partido y de que le arrojaron un objeto desde la multitud”, escribió el ex hooker. “No me gustó ver a Tomás Albornoz haciendo un leve contacto con el oficial australiano después de que este anuló su try que potencialmente podía empatar el partido. Empujen a los rivales todo lo que quieran, pero a los jugadores nunca se les debe permitir ponerle una mano encima a los oficiales. World Rugby tiene el deber de investigar a fondo estos informes y, si hay algo de verdad en ellos, sancionar a Argentina de manera significativa.”

La jugada de la polémica

Los Pumas perdían 31-17 hasta que, a un minuto del final, Justo Piccardo apoyó un try que los puso a tiro de try convertido para empatar. Tras recibir la salida subsiguiente, remontaron toda la cancha y dos minutos después de que se cumpliera el tiempo, Bautista Delguy llegó a apoyar contra la bandera. Inicialmente, Gardner sancionó try, pero solicitó la verificación del TMO. Contra su insinuación de que no había evidencia clara para revertir su decisión, Cronan adujo que en el cuadro por cuadro se observaba cómo el wing argentino había tocado fuera de la cancha antes de apoyar y el árbitro anuló la conquista. Tampoco sancionó con penal o try-penal los presuntos tackles al cuello de Noah Caluori o Henry Slade en su intento por detener a Delguy.

Ahora, Albornoz, que no recibió sanción en el momento por parte del árbitro, deberá comparecer ante un tribunal independiente, en una fecha que World Rugby anunció informaría a la brevedad. De cualquier forma, Contepomi no iba a poder contar con él para el próximo duelo, el 8 del mes próximo ante Sudáfrica en la cancha de Vélez, debido a que regresará a su club Toulon.

Quesada, entrenador de Italia, fue suspendido por dos semanas por sus críticas al árbitro tras el partido ante Nueva Zelanda ANDY BUCHANAN - AFP

No existen antecedentes recientes por una infracción de este tipo. El caso de Quesada se aplica bajo el mismo paraguas legal, pero es distinto porque se trata de “abuso verbal”, no hubo contacto físico (aunque mínimo) como en el caso de Albornoz. Tampoco puede compararse con el de Neil Back que, al terminar la final de la Copa Anglo-Galesa de 1996 entre Leicester Tigers y Bath, empujó al suelo al árbitro Steve Lander y recibió una suspensión de seis meses por parte de la unión inglesa.