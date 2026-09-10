Clima en Tandil hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tandil, indica que hoy 11 de septiembre el cielo estará con ligeramente nublado con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 5 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tandil presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:04 y se pone a las 18:43.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: