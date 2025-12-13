LA NACION

Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 14 de diciembre, la temperatura rondará entre 14 y 25;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 14 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Tres Arroyos para el 14 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 14 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 17 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:31 y se pone a las 20:20.

Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Cuando el cuidado de los padres mayores dinamita el vínculo entre hermanos
    1

    La nueva longevidad: el cuidado de los padres mayores pone a prueba el vínculo entre hermanos

  2. Senasa y Anmat frenaron la producción de un queso de una marca reconocida porque se detectó una bacteria
    2

    Senasa y Anmat frenaron la producción de un queso de una marca reconocida porque se detectó una bacteria

  3. Nelson Castro: su dura infancia, la frase de sus padres que lo marcó y cómo la música guió su vida
    3

    Nelson Castro: su dura infancia, la frase de sus padres que lo marcó y cómo la música guió su vida

  4. La ciudad de Chile donde desembarcó el crimen organizado: centro de torturas, hallazgos del horror y una frontera caliente
    4

    Arica, la ciudad de Chile donde desembarcó el crimen organizado: centro de torturas, hallazgos del horror y una frontera caliente

Cargando banners ...