Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 14 de diciembre, la temperatura rondará entre 14 y 25;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 14 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 17 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:31 y se pone a las 20:20.
Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
