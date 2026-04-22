Clima en Tres Arroyos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 23 de abril, la temperatura rondará entre 7 y 20; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tres Arroyos, indica que hoy 23 de abril el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tres Arroyos se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:35 y se pone a las 18:24.
Pronóstico del tiempo en Tres Arroyos para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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