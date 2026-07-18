Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de julio de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 18 de julio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:57 y se pone a las 17:51.

Pronóstico del tiempo en Villa Gesell para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..