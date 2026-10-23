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Clima en Villa Gesell hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 24 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 11 y 15; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 24 de octubre
El pronóstico del tiempo para Villa Gesell para el 24 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Gesell, indica que hoy 24 de octubre el cielo estará nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Gesell presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 85 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:52 y se pone a las 19:12.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado con lluvia débil y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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