Julieta Prandi habló por primera vez de la separación de Emanuel Ortega: “Me enteré que Josefina Lynch estuvo tres días encerrada en el estudio con él”

Julieta Prandi volvió a la Argentina luego de que su vida sentimental fuera titular de todos los medios del país. La modelo se separó hace ya dos semanas de su exmarido, Emanuel Ortega, a 27 días de su boda, y para escapar de las cámaras de televisión decidió realizar la que iba a ser su luna de miel en Brasil acompañada por un íntimo amigo. Al aterrizar en Buenos Aires, fue interceptada por las cámaras de LAM (América TV), a quien le contó todos los detalles de su escandalosa ruptura amorosa.

“Estoy triste. Era parte de nuestro plan porque nos íbamos de luna de miel. Yo tenía guardados estos días en la radio de mis vacaciones. Necesité estos días para encontrarme. Me tomé una semana para mí. Sebas se pudo quedar tres días y después me quedé sola”, comenzó sobre las razones de su viaje relámpago.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi estuvieron juntos por seis años

Con respecto a su polémica historia de Instagram, que generó tanta repercusión por la manera en que anunció la separación, dijo: “Mi posteo no sé por qué le dan tanta importancia, como si fuese el ojo de la tormenta. Es una consecuencia de una situación que nadie se la vio venir. Uno no se casa para separarse al mes, eso está claro, y yo no voy a ser la excepción; me casé enamorada”.

“A veces pasan cosas en la vida que tuercen el destino de las personas, y acá estamos. No me esperaba esto, pero no me interesa hablar mal de Emanuel. Más allá de lo que pasó últimamente, somos dos buenas personas que estuvimos juntos seis años, que nos amamos mucho y nos acompañamos un montón los dos, tanto en la luz como en la sombra. A veces las dos personas que están en una pareja pueden buscar o querer cosas diferentes, y creo que es lo que nos pasó”, agregó sobre los motivos que la llevaron a tomar la decisión de terminar el vínculo.

“Fue una relación hermosa, lo amé mucho, lo respeté y lo cuidé, y viceversa. Después de todo lo que viví, quería total sinceridad”, agregó al respecto.

Julieta Prandi respondió sobre el tipo de vínculo que tenía con Emanuel Ortega

Durante los últimos días, se dijeron todo tipo de cosas sobre la relación que mantenía la pareja. Por ese motivo, Prandi decidió terminar con los rumores: “Escuché que dijeron que había un acuerdo tóxico. Cada pareja es un mundo, pero de tóxico no tenía nada. Nunca le prohibí ni él me prohibió nada a mí. Lo único que teníamos como acuerdo tiene que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca. De eso se trataba”.

Precisamente, en la historia de Instagram con la que anunció su separación, Julieta habría hecho referencia a ese acuerdo que no se cumplió. “Tomé la decisión de comunicarlo para que no se enteren por otros. Tres días más tarde, cuando no me iba de luna de miel y me veían sola por ahí, y a él encerrado en un estudio, era obvio. Preferí hacerlo yo. No sé quién tiene la autoridad moral para juzgar por qué hice esa comunicación; me parecieron horrorosas las cosas que escuché”, contó sobre el motivo que la llevó a anunciarlo de esa manera.

El comunicado que publicó Julieta Prandi para anunciar su separación

El cronista de LAM también le consultó sobre si había hablado o pensaba mantener una conversación con Emanuel. “Todavía no pudimos hablar, pero obviamente lo vamos a hacer; hay muchas cosas que resolver. Nos casamos hace un mes y vivimos juntos hace cinco años. Pero desde el respeto y el cariño, el cariño va a estar siempre para él, para sus hijos a los cuales adoro y son parte de mi familia, y para sus padres”, se sinceró ella.

Julieta Prandi sobre las mujeres señaladas como terceras en discordia

Julieta también le hizo frente a los rumores que señalaron a Mariana Marx y a Josefina Lynch como terceras en discordias y determinantes para su separación. Lo primero que hizo fue negar que tuvo algún problema o desconfianza con la primera de ellas. “No tuvo nada que ver con lo que pasó. La conocí y no tuve ningún entredicho. Ella misma lo dijo, no tuvimos ningún entredicho, tuvimos una charla normal de libriana, no sé qué, de mi historia, y punto. Mi discusión con Emanuel en ese momento tiene que ver con otra cosa”, explicó.

Julieta Prandi no se guardó nada

Con respecto a Lynch, la joven ex de Joaquín Levinton, con quien también fue vinculado Ortega, dijo: “Me enteré ahora que estuvo tres días en el estudio. Fue tan clara y tan detallista con el descargo que hizo que de hecho me terminé enterando que había estado tres días, no uno como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel”.

A su vez, destacó que parecía que la cantante “tenía muchas ganas de salir a dar detalles”. De esa manera, dejó entrever que aquella grabación habría sido el detonante de la ruptura, ya que, según sus propias palabras, se rompió el acuerdo de la honestidad.