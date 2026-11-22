El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, indica que hoy 23 de noviembre el cielo estará nublado con chaparrón de lluvia por la mañana y la temperatura rondará entre 27 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:19 y se pone a las 19:59.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 32 grados.

A la noche, el clima rondará los 28 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima: